День второй: в Гааге слово дадут представителям агрессора - РФ

Сегодня в Международном суде ООН российские дипломаты и юристы расскажут свою версию происходящего в последние годы между Россией и Украиной

Сегодня, 7 марта, на слушаниях по иску Украины против России в Международном суде ООН - день контраргументов, которые должна представить российская сторона. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе у себя в Facebook предположила, что суть заявлений со стороны РФ будет в духе пропагандистских "новостей" российских СМИ.

"Представители той самой российской Фемиды, которые нашли "основания" для запрета деятельности Меджлиса, удерживающие по надуманным и сфабрикованным "причинах" наших заключенных в России и незаконно аннексированном Крыму; а также представители того же Министерства иностранным дел, которые профессионально беззастенчиво манипулируют фактами на международных форумах, будут представлять свои аргументы", - отметила она.

Политик пожелала миру "критического мышления и умения увидеть за искаженной реальностью правду, а также осознать глубину цинизма агрессора".

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

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