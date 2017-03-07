Россия в Гааге: Оружие нашли в советских шахтах Донбасса

Представитель РФ отметил, что оружие, которое есть у боевиков ЛНР/ДНР, оказывается, было на хранении в шахтах востока страны

Представители страны-агрессора РФ заявили сегодня на слушаниях в Суде ООН, что боевики в Донбассе якобы нашли оружие в шахтах Донбасса, а не получают его на постоянной основе из России. Об этом сказал глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев.

По его словам, оружие было оставлено в шахтах после распада СССР.

"Главный источник оружия (у боевиков, - ред.) - это те запасы советских времен, которые были на территории Украины с 1991 года, много находилось в шахтах Донбасса, потом их захватили (террористы, - ред)", - сказал он.

При этом Рогачев назвал боевиков "повстанцами" и добавил, что часть оружия якобы оставила украинская армия, когда покидала территории.

Однако он не стал комментировать доказательства использования террористами в Донбассе именно российского оружия.

При этом он назвал события в Донбассе "трагическими".

"Украина обманывает суд. Это вооруженный конфликт. Украина является спонсором терроризма", - сказал он, добавив, что конфликт поддержала якобы именно украинская власть и ВСУ.

"ВСУ сами отвечают за обстрелы", - добавил он, сказав, что в Славянске в 2014 году "погибли много мирных жителей".

Первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила у себя в Facebook: "В Международном суде ООН в Гааге россияне заявили, что оружие лежала в шахтах. Согласно этой логике, там лежал и Бук, из которого сбили малазийский Боинг ... в шахтах лежат новейшие Грады, Буратино и другаое смертоносное оружие, поэтому в шахты не пускают миссию СММ ОБСЕ".

7 марта на слушаниях по иску Украины против России в Международном суде ООН - день контраргументов, которые должна представить российская сторона.

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Вчера, 6 марта 2017 года, в Международном суде ООН в Гааге Украина выдвинула три требования к государству-агрессору РФ: прекратить снабжать оккупационный контингент и боевиков в Донбассе, прекратить преследования по расовому и национальному признакам в Крыму и восстановить там работу Меджлиса, а также выплатить репарации за нанесенный войной ущерб.

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