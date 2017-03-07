Трамп назвал Обаму слабаком и вспомнил об оккупации Крыма

Страна-агрессор РФ захватила Крым и увеличила число своих ракет, подчеркнул президент США

Президент США Дональд Трамп раскритиковал политику экс-президента Барака Обамы в вопросе оккупации РФ Крыма. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

"В течение восьми лет Россия "наезжала" на президента Обаму, становилась все сильнее и сильнее, захватила Крым и увеличила число своих ракет. Слабак", - отметил Трамп.

15 февраля Трамп напомнил, что Крым был оккупирован Россией во время президентства Барака Обамы.

14 февраля 2017 года у Трампа заявили, что США ждут от России возврата Крыма Украине и принятия мер для деэскалации в Донбассе.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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