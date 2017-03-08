В Одесской области появится полигон для испытаний военной техники
В Татарбунарском районе Одесской области создадут испытательный полигон. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной администрации.
Глава ОГА Максим Степанов заверил, что там он не будет угрожать экологии - в районе Тузловских лиманов полигона точно не будет.
С жителями населенных пунктов, которые живут рядом с военным объектом, проведут разъяснительную работу.
"Полигон, на котором будут проходить испытания украинской ракетной техники, сейчас необходимы. Раньше эти испытания проходили в Крыму, но сейчас, когда полуостров оккупирован - есть условия для того, чтобы наша армия проводила их тут, в Одесской области", - сказал Степанов.
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