В Одесской области появится полигон для испытаний военной техники

Полигон будет в районе населенного пункта Тузлы, но не в заповеднике Тузловские лиманы, заверили в обладминистрации

В Татарбунарском районе Одесской области создадут испытательный полигон. Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной администрации.



Глава ОГА Максим Степанов заверил, что там он не будет угрожать экологии - в районе Тузловских лиманов полигона точно не будет.



С жителями населенных пунктов, которые живут рядом с военным объектом, проведут разъяснительную работу.



"Полигон, на котором будут проходить испытания украинской ракетной техники, сейчас необходимы. Раньше эти испытания проходили в Крыму, но сейчас, когда полуостров оккупирован - есть условия для того, чтобы наша армия проводила их тут, в Одесской области", - сказал Степанов.



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