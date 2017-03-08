Суд в Гааге: Украина вновь представит аргументы против РФ

По словам замглавы МИД Украины Елены Зеркаль, у украинской стороны есть ответ по каждой позиции РФ, озвученной вчера в Международном суде ООН

В среду, 8 марта, в Международном суде ООН в Гааге Украина во второй раз представит свои аргументы по иску против страны-агрессора России. Об этом у себя Facebook заявила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

Замглавы МИД отметила, что Украина сегодня даст собственную оценку позиции РФ.

"У нас есть ответ по каждой позиции по фактам. Но детальное представление наших аргументов относительно этих фактов будет происходить на последующих стадиях процесса. Сейчас важно показать, что имеющейся информации достаточно для введения временных мер", - сообщила она.

По словам Зеркаль, озвученные вчера аргументы РФ достаточно предсказуемыми. "Советники РФ оказались изобретательными юридическими гимнастами - чтобы представить целостную позицию они использовали все возможные и невозможные зацепки, которые иногда противоречат самим себе", - отметила она.

"Создается впечатление, что ни один суд в мире и ни одна норма права не запрещает России безнаказанно уничтожать людей. Это не так. И мы достаточно аргументировано это докажем", - подчеркнула Зеркаль.

Вчера в МУС в Гааге сторона России заявила, что в эскалации насилия в Украине виновата "оппозиция" времен режима Януковича.

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России, который был подан в суд 16 января с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

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