Зеркаль о завтрашнем заседании суда в Гааге: Ждем много грязи

По словам замминистра иностранных дел, РФ в Международном суде ООН выбрала линию "фейков и подтасовки материалов"

Россия в Международном суде ООН выбрала для себя очень типичную линию - линию фейков и подтасовки материалов. На завтрашнем заседании украинская делегация ожидает "много грязи" со стороны РФ. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины, глава украинской делегации на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль в эфире Hromadske.

"То, что они пытаются манипулировать судом, предоставляя информацию, несоответствующую действительности, на мой взгляд, также не содействует улучшению отношения суда к позиции Российской Федерации. К сожалению, российским юристам нужно было использовать ту информацию, которую им дали российские соответствующие учреждения, которые занимались сбором доказательств. И в этих доказательствах очень много фейковых доказательств", - подчеркнула Зеркаль.

На вопрос журналистов о том, каким образом украинская сторона в суде опровергает "фейковую" информацию, замминистра сообщила, что для этого используются соответствующие доказательства и документы.

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"Мы пытаемся опровергать все фейки соответствующими документами…свидетельствами международных организаций, предоставляя полные тексты или соответствующие исследования, или материалы дел - все то, что может подтвердить действительно доказательствами, не просто фотографиями с Lenta.ru или Спутник.TV, а действительно материалами исследований, материалами, которыми владеет наша военная прокуратура, или которые предоставлялись НАТО…", - проинформировала глава украинской делегации в суде.

По словам Зеркаль, от завтрашнего заседания она ожидает "много грязи" со стороны российских представителей в суде.

"Очень агрессивной и неприятной. Думаю, что завтра уровень грязи будет намного выше, чем вчера", - резюмировала замминистра.

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