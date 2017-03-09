Климкин и Эро обсудят, как общими усилиями остановить агрессию РФ

Министры иностранных дел Украины и Франции обсудят взаимодействие в рамках нормандского формата для прекращения российской агрессии в Донбассе

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Франции Жан-Марк Эро сегодня обсудят взаимодействие в рамках нормандского формата с целью прекращения агрессии Российской Федерации в Украине. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

"8 марта начался двухдневный рабочий визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина во Францию", - пишет МИД.

Вчера министр принял участие в круглом столе "Украинцы и евреи: к созданию общей истории".

"На повестке дня переговоров с министром иностранных дел Франции Жаном-Марком Эро 9 марта будет взаимодействие в рамках "нормандского формата" с целью прекращения российской агрессии на Донбассе", - сообщили в МИД.

Также в рамках празднования 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Украиной и Францией, министры откроют в Кэ д'Орсэ выставку документов из архивов МИД Франции, касающихся двусторонних отношений между государствами, начиная с 1917 года.

Ранее сообщалось, что глава МИД Павел Климкин на встрече в нормандском формате будет говорить о невозможности проведения выборов в Донбассе в условиях присутствия там российских оккупационных войск.

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