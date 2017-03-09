МИД: Россия в Гааге рассказывает новости пропагандистов

По словам главы украинской делегации в суде ООН, доказательства РФ в Гааге - это презентация с прокремлевских пропагандистских ресурсов

Российская сторона в Международном суде ООН в Гааге приводит не доказательства, а представляет новостные ленты прокремлевских пропагандистских ресурсов. Об этом в эфире 5 канала заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Мы предоставляем свои доводы в немного другой форме, чем предоставляли русские. Мы никогда не ссылаемся на непроверенные источники информации - это была наша принципиальная позиция. Мы не давали никаких фотографий, если мы не имели никакой привязки к местности и могли четко определить, какие были последствия, где это происходило и есть ли у нас свидетели событий", - сказала она.

То есть, Украина основывает свои показания исключительно на фактах, которые может подтвердить доказательствами, подчеркнула Зеркаль.

"То, что предоставили россияне, это нельзя назвать доказательствами - это просто презентация с Lenta.ru и других связанных с Кремлем источников. Действительно, суд будет все проверять. Мы показывали сегодня, как они вырывают из контекста куски и представляют их как позицию международных организаций", - добавила замглавы МИД.

В понедельник, 6 марта, Международный суд ООН в Гааге начал слушания по иску Украины против России. Иск был подан 16 января с целью привлечения РФ к ответственности за поддержку терроризма на востоке Украины и дискриминацию этнических украинцев и крымских татар в Крыму.

Сегодня в Международном суде в Гааге Россия во второй раз представила свои доказательства.

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