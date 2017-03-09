Аброськин - участникам блокады об оружии: Превратимся в туземцев

Глава ГУ Нацполиции в Донецкой области ответил участникам блокады ОРДЛО относительно хранения оружия

У участников блокады ОРДЛО сложилось ложное впечатление, что в Донецкой области на войну все можно списать и поэтому можно носить с собой оружие. Об этом сообщил у себя в Facebook глава ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Еще раз об оружии. У так называемых блокирующих сложилось ложное впечатление, что в Донецкой области на войну все можно списать, а значит им можно с нарезным оружием ходить по отелям, магазинам, и просто среди взрослых и детей на улицах, демонстративно направлять на людей и угрожать возможным использованием", - отметил Аброськин.

Он призвал их опомниться, поскольку в зоне АТО живут мирные местные жители.

"В Донецкую область желательно не ввозить охотничье оружие, потому что в нем нет необходимости. В этом году, как и в последние три года, запрещена охота в охотничий сезон согласно распоряжению председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации", - сказал Аброськин.

Он напомнил, что разрешения на хранение оружия выдаются добропорядочным гражданам, которые уважают законы.

"Есть закон и правила обращения с оружием, которых мы все должны придерживаться. Иначе мы превратимся в туземцев и будем жить хуже, чем в Зимбабве", - подчеркнул Аброськин.

9 марта сообщалось, что участники блокады ОРДЛО не намерены сдавать оружие.

Глава СБУ Василий Грицак, комментируя блокирование железной дороги в Луганской области, заявил, что депутаты не должны принимать в этом участия.

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По факту блокирования железной дороги открыто уголовное производство.

Руководитель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз заявил, что блокирование ветеранами АТО и народными депутатами железной дороги в Луганской области несет угрозу энергетической безопасности Украины.

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ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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