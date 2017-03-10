Замглавы СБУ Демчина просит НАБУ проверить его и СМИ: документ

Зампредседателя СБУ Павел Демчина просит бюро допросить журналистов и политиков, которые предположили наличие у него элитного жилья и автомобилей

Первый заместитель главы СБУ Павел Демчина, которого журналисты-расследователи программы Слідство.Інфо заподозрили в жизни не по средствам, обратился с заявлением в НАБУ с просьбой проверить опубликованные в СМИ материалы и его декларацию о доходах. Об этом в Facebook сообщила пресс-офицер Службы Елена Гитлянская.

"Журналисты обнаружили огромный интерес к "декларации" о доходах первого заместителя главы СБУ Павла Демчины. Поверьте, что он сам не менее заинтересован в тщательной проверке информации о себе, распространенной в СМИ... Зампредседателя СБУ уверен, что распространенная о нем информация является неправдивой", - написала она.

Ранее журналисты сообщили, что Демчина, который, согласно декларации за 2015 год, официально проживает в общежитии СБУ и не имеет собственного жилья, автомобиля и сбережений, посредством гражданской супруги - 35-летней Ольги Воловчук - якобы владеет элитными автомобилями и живет в роскошном загородном имении.

Фото заявления Демчины в НАБУ:





































Ранее экс-замглавы генпрокурора Давид Сакварелидзе назвал 40-летнего генерал-майора СБУ якобы приближенным к президентскому фавориту Игорю Кононенко и главным "контролером" так называемых ореховых потоков. По словам Сакварелидзе, Демчина, кроме своих прямых обязанностей, "отвечает за слежку и контроль за деятельностью политических оппонентов действующей власти". Бывший заместитель генпрокурора также обвинил Демчину "в расколе СБУ".

Смотрите также: У замглавы СБУ Демчины журналисты обнаружили тайную недвижимость

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.