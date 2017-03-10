Муженко: Коллега из РФ отказался встретиться со мной в Дебальцево

Когда нормандская четверка подписывала Минск-2 по Донбассу, глава ГШ РФ Андрей Картаполов звонил в украинский Генштаб и уверял, что "ВСУ окружены"

В дни боев сил АТО с российской армией под Дебальцево на фоне переговоров нормандской четверки в Минске глава Генштаба Виктор Муженко предлагал российскому коллеге Андрею Картаполову встречу в этом городе, чтобы доказать, что украинские войска не окружены. Россиянин отказался, рассказал изданию День командующий ВСУ.

"Да, мы разговаривали с президентом (во время встречи нормандской четверки в Минске 11-12 февраля 2015 года, - ред.). И для россиян было неожиданностью то, что украинские войска на самом деле не были окружены. Россияне пытались убедить всех в Минске, что наши войска снова в "мешке". Для этого в районе Дебальцево они сосредоточили многочисленные резервы", - сообщил он.

По словам Муженко, глава государства предлагал ему прилететь в Минск и доложить об обстановке на Дебальцевском плацдарме, однако он вынужден был отказаться, так как "из Минска осуществлять управление войсками будет крайне сложно".

"Также я имел телефонный разговор с генералом российского Генштаба Картаполовым. Он выходил на меня и убеждал, что наши войска в полном окружении. Я ему предложил встретиться в Дебальцево. Он отказался. В то время это кардинально меняло наши дипломатические позиции на переговорах в Минске", - пояснил глава Генштаба.

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Муженко убежден, что в том случае, если бы ВСУ срочно начали отступление с плацдарма, как того ожидали россияне, "могла бы повториться Иловайская трагедия", так как артиллерия РФ "просто накрыла бы огнем с обеих сторон".

"Однако стойкость и организованность войск под Дебальцево заставили вынудили врага сосредоточить артиллерию на самом городе и вокруг него. Мало кто знает, что враг еще сутки из всех калибров обстреливал Дебальцево после того, как мы уже вывели большинство колонн из того аппендикса", - резюмировал он.

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