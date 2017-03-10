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НАБУ провело обыски в главных управлениях ГФС трех областей

10.03.2017 18:57
Обыски прошли в рамках расследования так называемого газового дела Онищенко
НАБУ провело обыски в главных управлениях ГФС трех областей

Сегодня, 10 марта, детективы НАБУ провели обыски в главных управлениях Государственной фискальной службы в Харьковской, Днепровской и Полтавской областях. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе бюро.

Обыски прошли в рамках расследования так называемого газового дела ("дело Онищенко", - ред.) - дела о разворовывании средств во время добычи и продажи газа по договорам общей деятельности с Укргаздобычей, уточнили в НАБУ. 

Ранее в рамках этого дела был задержан глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

В интервью СМИ Насиров заявил, что претензии детективов НАБУ касаются рассрочек компании, связанной с беглым депутатом Онищенко. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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