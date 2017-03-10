НАБУ провело обыски в главных управлениях ГФС трех областей
Сегодня, 10 марта, детективы НАБУ провели обыски в главных управлениях Государственной фискальной службы в Харьковской, Днепровской и Полтавской областях. Об этом корреспонденту ЛІГА.net сообщили в пресс-службе бюро.
Обыски прошли в рамках расследования так называемого газового дела ("дело Онищенко", - ред.) - дела о разворовывании средств во время добычи и продажи газа по договорам общей деятельности с Укргаздобычей, уточнили в НАБУ.
Ранее в рамках этого дела был задержан глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.
В интервью СМИ Насиров заявил, что претензии детективов НАБУ касаются рассрочек компании, связанной с беглым депутатом Онищенко.
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