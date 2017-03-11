Горбулин: Кремль начал "самоликвидацию Украины как государства"

Советник президента считает, что Кремль внедряет проект "самоликвидации Украины" и первый этап - хаотизация украинской жизни

После провала попытки силового установления "Новороссии" Кремль начал "самоликвидацию Украины как государства". Об этом пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин в статье zn.ua.



По его словам, первым этапом "самоликвидации" становится тотальная хаотизация украинской жизни



"Одно из них (направление - ред.) - международное (через обилие "планов прекращения войны"), другое - экономическое (в т.ч. через усложнение экономических отношений внутри страны), третий - политический (агитация за перевыборы всех и вся). И таких направлений очень много", - говорится в статье.



Горбулин считает, что с некоторыми вызовами Украина справляется, но проблемный момент - сектор безопасности и обороны.



"Мюнхенская конференция показала, что Украина уже не в фокусе международного внимания, что есть другие проблемы и интересы, которые быстро вытесняют ситуацию на второй и третий план проблем. (...) Нам необходимо показывать, что мы - решение проблемы, а не сама проблема", - пишет советник президента.

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