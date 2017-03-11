Горбулин: Кремль начал "самоликвидацию Украины как государства"
После провала попытки силового установления "Новороссии" Кремль начал "самоликвидацию Украины как государства". Об этом пишет директор Национального института стратегических исследований, советник президента Украины Владимир Горбулин в статье zn.ua.
По его словам, первым этапом "самоликвидации" становится тотальная хаотизация украинской жизни
"Одно из них (направление - ред.) - международное (через обилие "планов прекращения войны"), другое - экономическое (в т.ч. через усложнение экономических отношений внутри страны), третий - политический (агитация за перевыборы всех и вся). И таких направлений очень много", - говорится в статье.
Горбулин считает, что с некоторыми вызовами Украина справляется, но проблемный момент - сектор безопасности и обороны.
"Мюнхенская конференция показала, что Украина уже не в фокусе международного внимания, что есть другие проблемы и интересы, которые быстро вытесняют ситуацию на второй и третий план проблем. (...) Нам необходимо показывать, что мы - решение проблемы, а не сама проблема", - пишет советник президента.
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