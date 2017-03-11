Боевики до смерти избили мужчину за недостаточное уважение - ГУР
11.03.2017 12:49
Террористы посчитали отношение пожилого мужчины к себе недостаточно уважительным
Фото: EPA
Боевики одного из незаконных вооруженных формирований в Донбассе до смерти избили мужчину за недостаточно уважительное к ним отношение. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Инцидент произошел в населенном пункте Зимогорье.
Пожилому мужчине нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнь. Он "вел себя без достаточного уважения", поясняют в ГУР.
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