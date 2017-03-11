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Боевики до смерти избили мужчину за недостаточное уважение - ГУР

11.03.2017 12:49
Террористы посчитали отношение пожилого мужчины к себе недостаточно уважительным
Боевики до смерти избили мужчину за недостаточное уважение - ГУР
Фото: EPA

Боевики одного из незаконных вооруженных формирований  в Донбассе до смерти избили мужчину за недостаточно уважительное к ним отношение. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Инцидент произошел в населенном пункте Зимогорье. 

Пожилому мужчине нанесли телесные повреждения, несовместимые с жизнь. Он "вел себя без достаточного уважения", поясняют в ГУР. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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