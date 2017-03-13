Европа видит, что мы воюем с регулярной армией РФ - Климкин

По словам главы МИД Павла Климкина, министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн не сомневается в том, что в Донбассе воюет российская армия

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн убедился в том, что Украина на востоке ведет войну против российской профессиональной армии. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин, передает корреспондент LIGA.net.

"Министр убедился, что против Украины воюет регулярная российская армия", - заявил министр иностранных дел Украины.

По его словам, сегодня главы МИД Украины и Люксембурга обсуждают, как "дожать Россию". "Задача - вывести российскую регулярную армию из Украины, вернуть контроль Украины над границей", - добавил Климкин.

"Я благодарен нашим люксембургским друзьям за помощь", - добавил он.

По словам Климкина, глава МИД Люксембурга привез в Украину 500 тысяч евро гуманитарной помощи.

13 марта сообщалось, что Ассельборн сравнил масштабные разрушения в Широкино с ситуацией в Ираке. "Я был в Ираке. То, что я вижу в Широкино, то же самое. Эти разрушения не могли сделать отдельные люди. Это дело рук армии", - заявил министр.

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