Насиров заявил о невиновности, обвинив НАБУ в "популизме"

Отстраненный от выполнения обязанностей глава ГФС Роман Насиров на суде заявил, что не признает вины и назвал дело против него "популистским". Об этом он заявил в ходе заседания в Апелляционном суде Киева, где рассматривается жалоба его адвокатов на решение Соломенского суда об аресте, передает корреспондент LIGA.net.

"Хочу еще раз заявить, что я невиновен. Те обвинения, которые мне инкриминируются, я считаю полностью безосновательными. Свое задержание считаю полностью незаконным и проведенным с нарушением всех процессуальных норм. Как никто другой, я лично заинтересован в том, чтобы это дело было полностью публичным... Чтобы вся страна видела, что это за процесс - популистический, инициированный детективами НАБУ", - сказал он.

Обращаясь к представителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Насиров отметил, что пришел на должность главы ГФС, пройдя публичный конкурс, в котором принимали участие более 70 кандидатов.

Ранее в ходе заседания представители САП заявили, что залог в размере 100 млн грн является недостаточным и подали апелляционную жалобу с требованием увеличить эту сумму до 2 млрд грн.

В свою очередь адвокаты Насирова требуют отмены постановления суда первой инстанции о применении меры пресечения для их подзащитного в виде содержания под стражей.

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7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест с правом внесения залога в размере 100 млн гривень. Адвокаты чиновника подали апелляцию на это решение суда.

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