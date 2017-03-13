Глава МИД Украины прокомментировал продление санкций против РФ

Глава МИД подчеркнул, что не сомневался в продлении санкций против страны-агрессора РФ

Глава МИД Павел Климкин заявил, что был абсолютно уверен в том, что санкции Евросоюза против страны-агрессора РФ будут продлены и в дальнейшем. Об этом он сказал сегодня в Мариуполе, комментируя решение ЕС о продлении санкций на шесть месяцев, передает корреспондент LIGA.net.

"Я был абсолютно уверен, что санкции будут продлены, я работаю на тем, чтобы эти санкции были расширены. У меня не было никаких сомнений, я находился в контакте... и с представителями Европейского Союза, т.е. я знал, что это решение будет принято", - сказал Климкин.

По его словам, решение сегодня было принято "без существенного давления".

Он подчеркнул, что Украине нужно четко работать над тем, чтобы следующий пакет экономических санкций против РФ был принят.

Экономические санкции против РФ действуют до 31 июля 2017 года.

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13 марта Европейский Союз продлил на шесть месяцев санкции против группы людей и организаций из РФ и Украины, которые угрожают территориальной целостности и суверенитету Украины.

2 марта ЕС продлил санкции против Януковича и Семьи, однако снял их с экс-депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

3 февраля на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.

В конце февраля Совет ЕС продлил на год санкции против Беларуси. В феврале 2016-го главы МИД стран ЕС приняли решение о частичном снятии санкций с Беларуси, исключив из санкционного списка 170 человек и три компании. Эмбарго на поставки оружия оставили в силе.

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