Порошенко предлагает ввести санкции за иностранный паспорт

Законопроектом предусмотрено лишение гражданства Украины в случае добровольного получения гражданства иностранного государства

Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому лицо, добровольно получившее гражданство другого государства, лишается гражданства Украины. Об этом на брифинге в парламенте заявил представитель президента в Раде Артур Герасимов, сообщает пресс-служба БПП.

Законопроект называется "О внесении изменений в Закон Украины "О гражданстве Украины относительно реализации права изменить гражданство"

"Президент Украины считает, что вопросы, которые возникают с двойным гражданством, должны быть урегулированы. Случаи, когда чиновники высшего звена говорят о наличии у них двух и более паспортов иностранных государств, недопустимы", - заявил Герасимов.

По его словам, проект закона 6175 устанавливает, что гражданин Украины, добровольно приобретший гражданство другого государства, подпадает под требования прекращения украинского гражданства.

Законопроект также предлагает уточнить основания для потери гражданства Украины. "Одним из оснований для потери гражданства Украины предлагается считать отказ лица от паспорта иностранного государства после приобретения гражданства Украины", - сказал представитель президента.

Герасимов отметил, что изменения в закон не будут распространяться на граждан Украины в Крыму, поскольку "о добровольном приобретении гражданства РФ речи не шло".

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