Насирова оставили под арестом: жалоба защиты отклонена

Решение суда не удовлетворило ни адвокатов главы ГФС, просивших отменить содержание его под стражей, ни прокуроров, требовавших увеличить сумму залога

Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Соломенского районного суда об аресте отстраненного от дел главы ГФС Романа Насирова с правом внесения залога в размере 100 млн грн. Об этом из зала заседаний передает корреспондент LIGA.net.

"Решение Соломенского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов и прокурора оставить без удовлетворения. Решение обжалованию не подлежит", - говорится в постановлении суда.

Ранее в ходе заседания прокуроры САП заявили, что залог для Насирова в размере 100 млн грн является недостаточным и подали апелляционную жалобу с требованием увеличить эту сумму до 2 млрд грн. В свою очередь адвокаты Насирова требовали отмены содержания под стражей.

Читайте также: Насиров заявил о невиновности, обвинив НАБУ в "популизме"

7 марта 2017 года Соломенский райсуд Киева отправил Насирова под арест. Глава САП Назар Холодницкий рассчитывает, что обвинительный акт в отношении Насирова направят в суд через два месяца.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.