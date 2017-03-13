Британский лорд-консерватор одобрил оккупацию Крыма Россией

Один из представителей Консервативной партии Великобритании Ричард Бэлф заявил, что считает Крым "исторической частью России"

Представитель Консервативной партии Великобритании, член подкомитета палаты лордов парламента Великобритании по вопросам внешней политики ЕС Ричард Бэлф заявил, что считает Крым - исторической частью России. Об этом он скала в интервью российскому изданию Известия.

"Я считаю, что Крым - это историческая часть России. Я был на Украине несколько раз, был в Крыму лет 8-9 назад, когда он был еще частью Украины. Меня уже тогда поразило огромное количество людей, включая представителей руководства, которые считают Крым частью Российской Федерации".

"Уже почти десять лет назад жители полуострова говорили, что хотят быть в составе российского государства. Спустя некоторое время Москва осуществила это желание и вернула Крым обратно", - добавил он.

На вопрос, как он относится к антироссийским санкциям, Бэлф ответил: "Я думаю, антироссийские санкции необходимо ослабить, для стран ЕС это точно не приносит выгоды".

Позиция Бэлфа не совпадает с официальной позицией правящей Консервативной партии, которая последовательно не признает аннексию Крыма.

"Мне кажется, в этом вопросе в ближайшие несколько лет Великобритания будет придерживаться политики ЕС", - ответил он на вопрос о том, сможет ли Великобритания признает статус Крыма после Brexit.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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