В Украине сегодня впервые отмечают День добровольца

Верховная Рада установила День украинского добровольца, который будет отмечаться ежегодно 14 марта

В Украине сегодня, 14 марта, впервые отмечают День добровольца. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"День украинского добровольца - это праздник настоящих патриотов. Людей, которые сознательно, по зову сердца в трудное для своего государства время стали на защиту его суверенитета и территориальной целостности", - отметили в пресс-центре.

Добровольцы с первых дней начала гибридной войны совместно с силовыми структурами остановили пророссийских наемников.

"Сегодня большинство добровольцев продолжают защищать родной край от захватчиков. Своей самоотверженной службой и героическими поступками они раз доказывают, что невозможно победить тех, кто готов за Родину отдать свою жизнь", - подчеркнули в штабе АТО.

18 января 2017 года сообщалось, что Верховная Рада установила День украинского добровольца, который будет отмечаться ежегодно 14 марта.

Дата 14 марта избрана, поскольку в этот день в 2014 году добровольцы из Самообороны Майдана прибыли на полигон в Новые Петровцы Киевской области - так начался боевой путь первого добровольческого батальона.

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