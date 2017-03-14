Нацагентство по арестованным активам объявило набор сотрудников

В Нацагентстве по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений, объявлен конкурс на первые вакантные должности

В Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, стартовал конкурс по набору сотрудников. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава агентства Антон Янчук, передает корреспондент LIGA.net.



"Национальное агентство объявляет конкурс на первые вакантные должности в ведомстве - от специалистов до начальников отделов", - сказал он.



Янчук отметил, что в перспективе штат агентства составит 130 человек, 80 из них будут набраны уже в этом году. На сегодняшний день в ведомстве работают семь человек.

Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, было создано постановлением Кабмина 24 февраля 2016 года.

28 ноября 2016 года специальная конкурсная комиссия рекомендовала назначить главой нового ведомства замминистра юстиции Антона Янчука.

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