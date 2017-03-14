Дело о госизмене Януковича передано в суд
Генпрокуратура передала в суд дело о государственной измене беглого экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом сегодня на брифинге заявил глава ГПУ Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.
"Сегодня, как мы и обещали, представители Генеральной прокуратуры, а именно военной прокуратуры Украины, передали дело Януковича в суд", - сказал он.
Генпрокурор отметил, что это является беспрецедентным событием не только потому, что это первый процесс над президентом Украины.
"Впервые суд украинского государства рассмотрит обвинение в государственной измене лидера, которого избрала нация, и суд вынесет свой вердикт - не через 50, не через 100 лет после измены, а по горячим следам", - отметил глава ГПУ.
Луценко уточнил, что военную прокуратуру на процессе будет представлять прокурор Руслан Кравченко, которому сегодня исполняется 27 лет.
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28 ноября 2016 года генпрокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде Киева огласил уведомление о подозрении Януковичу в государственной измене. 15 декабря Печерский районный суд Киева разрешил задержать Януковича и доставить его в суд, 20 января 2017 года суд дал разрешение на заочное расследование против экс-диктатора.
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