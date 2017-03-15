Порошенко предложил СНБО запретить транспортное сообщение с ОРДЛО

Президент Петр Порошенко предлагает Совету национальной безопасности и обороны ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса. Об этом он заявил сегодня во время выступления на экстренном заседании СНБО, сообщает пресс-служба Администрации президента.

"Предлагаю Совету национальной безопасности и обороны принять решение о временной полной остановке транспортного - и не только железнодорожного - сообщения с оккупированной территорией", - заявил он.

По его словам, остановка должна длиться до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины "отжатые" в начале марта 2017 года украинские предприятия.

"Исключение... будет сделано только для гуманитарных грузов - украинских и международных гуманитарных организаций, ООН, Международного комитета Красного креста", - пояснил глава государства.

Читайте также: Выступление Порошенко на экстренном заседании СНБО: полный текст

Сегодня, 15 марта 2017 года, в Совнацбезе приняли решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне АТО.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.