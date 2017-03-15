С 13:00 грузоперевозки в оккупированный Донбасс перекроют - СНБО

Все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты для грузовых перевозок уже сегодня, 15 марта, до 13:00

Решением Совета национальной безопасности и обороны сегодня, 15 марта, до 13:00 все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты правоохранителями. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Во исполнение решения СНБО силами Национальной полиции и Национальной гвардии сегодня до 13:00 для любых грузовых перевозок все автомобильные и железнодорожные пути, ведущие к линии разграничения, будут перекрыты", - сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

По его словам, в зоне проведения АТО не будет допущено никаких провокаций или диверсионной деятельности, которая вредит безопасности страны. Он уточнил, что сотрудники МВД и СБУ будут привлекать общественность на помощь. "Это касается не судимых, не провокаторов, а тех, кто реально хочет помочь государству, обеспечить полный контроль для исполнения решения СНБО... Хочу сказать всем патриотам: кто хочет защищать Украину, пожалуйста подписывайте контракт и пополняйте ряды Вооруженных сил или НГУ", - подытожил Турчинов.

15 марта 2017 года президент Петр Порошенко предложил СНБО ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса.

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