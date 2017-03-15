Порошенко исключает проведение досрочных парламентских выборов

По словам президента Порошенко, он "не подарит" оппозиции досрочных выборов в Верховную Раду, полномочия которой заканчивается в 2019 году

Президент Петр Порошенко заявил, что не позволит проведения в стране досрочных выборов, которые призваны дестабилизировать ситуацию. Об этом президент заявил в интервью украинским телеканалам.

По его словам, в Украине уже прошли парламентские выборы, которые были признаны состоявшимися на международном уровне. Также президент отметил, что в стране прошли местные выборы.

"Решение о досрочных парламентских выборах и о роспуске парламента принимает исключительно президент... Я хочу успокоить всех оппозиционеров и подчеркнуть, что никаких досрочных парламентских выборов, в которых заинтересована Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации, я им не подарю", - отметил Порошенко.

В начале этого года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что досрочных выборов в парламент в 2017 году не будет.

"Досрочных выборов не будет. Я глубоко убежден, что тот сценарий, который навязывается Украине, извне, это сценарий не украинский", - сказал Парубий.

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