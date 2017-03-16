Польша и Украина будут совместно охранять места памяти

Решение было принято после многочисленных случаев осквернения памятников полякам на территории Украины

Польша и Украина будут сотрудничать в сфере наблюдения за местами памяти. Такое решение было принято в Варшаве во время встречи министров иностранных дел Польши и Украины Витольда Ващиковского и Павла Климкина, передает Радио Польша.

Ващиковский отметил, что Варшава и Киев должны совместно противодействовать вандализму.

"Мы попытаемся в будущем создать систему мониторинга, чтобы не допустить инцидентов. В последнее время мы все чаще сталкиваемся то ли с актами вандализма, то ли с политическими провокациями", - сказал он.

Климкин подчеркнул, что вопрос охраны мест памяти очень важен для Киева.

"Мы в Украине работаем над тем, чтобы улучшить контроль и охрану таких мест. Мы не можем оставаться равнодушными, когда речь идет как о польском наследии в Украине, так и об украинском - в Польше", - сообщил глава украинского МИД.

12 марта вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибших поляков в селе Подкамень. Нацполиция Львовской области начала расследование. Действия вандалов квалифицированы как хулиганство.

Климкин осудил акт вандализма и заявил, что это "известный почерк третьей стороны, которой мы совместно даем решительный отпор".

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