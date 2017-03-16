Рада разрешила начать процесс заочного осуждения Януковича

Верховная Рада приняла закон, который позволит начать процесс заочного осуждения скрывающегося в России от украинского правосудия экс-диктатора Виктора Януковича. Об этом из зала заседаний парламента сообщает корреспондент LIGA.net.

За изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины по поводу усовершенствования механизмов обеспечения заданий уголовного производства №5610 в целом проголосовали 252 депутата.

Перед голосованием генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что при подготовке проекта ко второму чтению из него убрали все спорные нормы, по которым были замечания у депутатов, правозащитников и европейских партнеров.

"Но сегодня в зале и вчера на комитете возник еще один вопрос, к которому могут быть разные подходы. Можно ли заключать соглашения при расследовании деятельности террористических организаций? С одной стороны, женщина-наводчица может сдать руководителей террористической организации, которые ей известны, и суд может закрепить это соглашение. С другой стороны, в обществе еще не прошла дискуссия по этому поводу. Поэтому я предлагаю проголосовать за этот закон... убрав слова "террористические организации", - сказал он.

Генпрокурор отметил, что эта позиция после дискуссии может быть урегулирована отдельным законом.

Луценко также напомнил, что закон позволит начать рассмотрение в судах 190 производств в порядке заочного осуждения.

"Включая экс-президента Януковича, включая десятки - а будут сотни - предателей Крыма, включая 20 генералов РФ и министра обороны РФ", - сказал он.

Обновляется...

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.