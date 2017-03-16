Порошенко подписал указ о блокаде оккупированного Донбасса
Сегодня, 16 марта, президент Петр Порошенко ввел в действие вчерашнее решение Совнацбеза о транспортной блокаде временно оккупированных районов Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Порошенко подписал указ №62 о решении СНБО от 15 марта 2017 года о неотложных дополнительных мерах по противодействию гибридным угрозам национальной безопасности Украины, которым в соответствии со ст. 107 Конституции ввел в действие решение ведомства.
Документ принят в связи с существенным обострением ситуации в зоне АТО, силовым захватом украинских предприятий в ОРДЛО, ростом угроз экономической и энергетической безопасности государства, признанием РФ "документов" террористов в Донбассе, а также "с целью защиты прав и свобод граждан и обеспечения нацбезопасности".
"Временно, до реализации пунктов 1 и 2 минского Комплекса мер от 12 февраля 2015 года, а также до возврата захваченных предприятий... прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей", - говорится в указе.
Кабмину поручено безотлагательно принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер.
С 13:00 15 марта 2017 года грузоперевозки по автомобильным и железнодорожным путям были остановлены. Мирные жители по-прежнему могут свободно передвигаться через линию разграничения и перевозить с собой личный багаж.
Документ вступает в силу со дня опубликования.
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