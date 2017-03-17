На допросе Савченко не ответила на большинство вопросов - Грицак

Народный депутат Надежда Савченко на допросе в Службе безопасности Украины по делу о ее поездке на временно оккупированные территории Донбасса отказалась отвечать на большинство вопросов. Об этом журналистам заявил глава СБУ Василий Грицак, передает корреспондент LIGA.net.

"По поводу поездки Савченко в зону АТО и на неподконтрольные территории. Мы пригласили Надежду в СБУ и провели допрос в рамках уголовного производства. На большинство вопросов, задаваемых следователями, она, ссылаясь на статью 63 Конституции, отказалась отвечать. Она не подтвердила факты, обнародованные СМИ, об участии в стрельбах вместе с участниками незаконных формирований", - сказал он.

В статье 63 Основного закона Украины речь идет о том, что лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя, членов семьи или близких.

Грицак также отметил, что СБУ проверяет информацию о якобы призывах Савченко к военнослужащим ВСУ проводить акции неповиновения.

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12 декабря 2016 года Савченко подтвердила информацию о том, что встречалась в Минске с главарями террористов ЛНР/ДНР. 24 февраля 2017 года она отправилась в Донецк вместе с руководителем ГО Офицерский корпус Владимиром Рубаном, заявив целью поездки встречу с украинскими заложниками.

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