Муждабаев отказался от премии Хельсинкской группы
Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев отказался от премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека, которую ему, Льву Шлосбергу и Андрею Макаревичу вручили в 2014 году. Причиной отказа от премии стали слова Шлосберга, который "публично занял позицию "мягкого" крымнашиста". Об этом Муждабаев написал на своей странице в Facebook.
"Крымнашисты любой консистенции являются для меня по закону преступниками, а по-человечески - аморалами. Я не хочу быть в одном списке с людьми, считающими крымских татар людьми второго сорта, не учитывающими их существования на Земле", - заявил Муждабаев.
Муждабаев обратился к руководству МХК с просьбой убрать его имя из списка лауреатов и обнародовать его позицию на своем сайте.
"Почётную награду вручали нам в святом для меня месте - Сахаровском центре в Москве. Слова Шлосберга - это предательство идеалов Сахарова", - написал также Муждабаев.
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