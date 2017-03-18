Муждабаев отказался от премии Хельсинкской группы

По словам замдиректора телеканала АТR, он не хочет быть в одном списке с еще одним лауреатом - Шлосбергом -, который открыто поддержал аннексию Крыма

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев отказался от премии Московской Хельсинской группы в области защиты прав человека, которую ему, Льву Шлосбергу и Андрею Макаревичу вручили в 2014 году. Причиной отказа от премии стали слова Шлосберга, который "публично занял позицию "мягкого" крымнашиста". Об этом Муждабаев написал на своей странице в Facebook.

"Крымнашисты любой консистенции являются для меня по закону преступниками, а по-человечески - аморалами. Я не хочу быть в одном списке с людьми, считающими крымских татар людьми второго сорта, не учитывающими их существования на Земле", - заявил Муждабаев.

Муждабаев обратился к руководству МХК с просьбой убрать его имя из списка лауреатов и обнародовать его позицию на своем сайте.

"Почётную награду вручали нам в святом для меня месте - Сахаровском центре в Москве. Слова Шлосберга - это предательство идеалов Сахарова", - написал также Муждабаев.

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