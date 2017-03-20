Порошенко назвал "спецоперацией" блокадное движение в зоне АТО

О торговой изоляции ОРДЛО силами отдельных групп "блокадников" нельзя говорить всерьез, пока существует "дырка в границе с РФ", сказал президент

Президент Петр Порошенко назвал блокаду ОРДЛО участниками "блокадного" движения во главе с некоторыми народными депутатами спецоперацией в пользу государства-оккупанта России. Об этом он заявил на заседании Совета регионального развития.

"Все более четко кристаллизуется угроза анархии и атаманщины. Ярким доказательством того являются реальные и потенциальные последствия так называемой блокады Донбасса. Ее организаторы показали себя как непревзойденные мастера политического пиара. Они грамотно высчитали болевую точку, поймали волну общественных ожиданий, выявили оголенный нерв", - сказал Порошенко.

По словам президента, организаторы блокады обманывали общество.

"Потому, что на самом деле то была не блокада ОРДЛО. Ну какая блокада, когда там дырка в границе, в том числе с Российской Федерацией, в сотни километров. На самом деле все это оказалось спецоперацией, направленной на то, чтобы вытолкнуть оккупированные районы из украинского Донбасса в Российскую Федерацию", - отметил он.

Порошенко добавил, что решение СНБО о прекращении транспортного сообщения с оккупированными территориями было вынужденным.

"Оно только прекратило тот хаос, в который блокадники пытались погрузить всю страну", - подчеркнул глава государства.

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15 марта 2017 года президент предложил СНБО ввести полную остановку любого транспортного сообщения с временно оккупированными территориями Донбасса. Порошенко заявил, что так называемая блокада торговли с ОРДЛО дала возможность оккупантам оправдать захват украинских предприятий, которые работали на захваченной боевиками территорией под украинской юрисдикцией.

В тот же день на экстренном заседании СНБО было принято решение ввести торговую блокаду ОРДЛО за невыполнение Россией основных пунктов минских соглашений и захват боевиками украинских предприятий.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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