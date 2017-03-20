Гибридная война в Донбассе: ФРГ передала ОБСЕ камеры наблюдения

Камеры позволят расширить возможности СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации выполнения минских договоренностей, отметили в миссии

Германия передала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине тепловизионные камеры наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба миссии в Facebook.

В пресс-службе отметили, что три тепловизионные камеры, которые будут отправлены в Донбасс, чтобы команды СММ начали ими пользоваться уже в ближайшее время.

"Мы благодарны правительству Германии за вклад, который дополнит работу более 600 наблюдателей миссии в Донбассе. Камеры позволят расширить возможности СММ ОБСЕ по мониторингу и верификации выполнения минских договоренностей", - сказали в пресс-службе.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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