В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и НАТО

В учениях принимают участие тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО

Сегодня в Черном море проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и кораблей НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, в учениях принимают участие тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).





По информации Генштаба, военные учатся проведению кораблей за тралом, тактическому маневрированию, проводят тренировки по радиосвязи, осуществлению поиска и уничтожению мин.





Как сообщалось ранее, 17 марта десантный корабль США Carter Hall вошел в акваторию Черного моря.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.