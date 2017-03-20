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В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и НАТО

20.03.2017 15:28
В учениях принимают участие тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО
В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и НАТО
Фото: facebook.com/GeneralStaff

Сегодня в Черном море проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и кораблей НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Согласно сообщению, в учениях принимают участие тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).


По информации Генштаба, военные учатся проведению кораблей за тралом, тактическому маневрированию, проводят тренировки по радиосвязи, осуществлению поиска и уничтожению мин.


Как сообщалось ранее, 17 марта десантный корабль США Carter Hall вошел в акваторию Черного моря.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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