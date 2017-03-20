В Черном море проходят совместные учения ВМС Украины и НАТО
Сегодня в Черном море проходят совместные учения ВМС Вооруженных сил Украины и кораблей НАТО. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
Согласно сообщению, в учениях принимают участие тральщик "Геническ" и корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО №2 (SNMCMG2).
По информации Генштаба, военные учатся проведению кораблей за тралом, тактическому маневрированию, проводят тренировки по радиосвязи, осуществлению поиска и уничтожению мин.
Как сообщалось ранее, 17 марта десантный корабль США Carter Hall вошел в акваторию Черного моря.
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