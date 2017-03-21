В конкурсе на главврача Охматдета не победил ни один кандидат

По мнению членов конкурсной комиссии, ни один из четырех кандидатов не заслуживает победы. Через неделю будет объявлен новый конкурс

Ни один из четырех кандидатов не признан победителем в открытом отборе на должность главврача национальной детской специализированной больницы Охматдет. В связи с этим через неделю будет объявлен новый конкурс, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.



Согласно сообщению, 20 марта 2017 года во время собеседований конкурсная комиссия заслушала стратегии развития больницы, представленные претендентами Дмитрием Вернигорой, Олегом Залатой, Татьяной Ивановой и Раисой Мостовенко. В итоге члены комиссии приняли единогласное решение, что ни один из кандидатов не достоин должности главврача Охматдета.



"Планы развития и стратегическое видение будущего учреждения - один из критериев, благодаря которым мы смогли бы выбрать главного врача уникальной детской больницы. Не случайно уделяем столько внимания вопросам, как кандидаты планируют развивать Охматдет, ведь мы ждем от них развития и повышения статуса больницы. Мы ищем достойного кандидата на эту должность и желаем успехов тем, кто подается", - отметила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.



Представители попечительского совета Охматдета - народные депутаты и представители общественности - проверили декларации о доходах кандидатов, а также возможные конфликты интересов.

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10 марта комиссия рассмотрела поданные кандидатами документы и приняла решение допустить к участию в следующем этапе конкурса четырех претендентов, чьи документы соответствовали требованиям. Проверяли также соответствие кандидатов квалификационным требованиям. Всего для участия в конкурсе документы подали лишь девять претендентов.



Как отмечают в Минздраве, через неделю комиссия вновь соберется, чтобы объявить новый конкурс.



В апреле 2015 года Кабинет министров передал Охматдет в сферу управления Министерства здравоохранения.



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