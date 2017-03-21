Порошенко предложит Сторча на аудитора для НАБУ от себя - нардеп

Депутат фракции БПП Мустафа Найем высказал предположение, что такими действиями глава государства якобы хочет представить парламент в невыгодном свете

Заместитель генерального инспектора Министерства юстиции США Роберт Сторч будет предложен президентом Петром Порошенко на должность аудитора для Национального антикоррупционного бюро по квоте главы государства. Об этом у себя в Facebook сообщил народный депутат от президентской франкции БПП Мустафа Найем.

"Предварительно об этом планируется объявить завтра после встречи главы государства с послами "семерки", - уточнил он, не предоставив никаких подробностей инсайдерской информации.

На момент публикации новости комментарий от пресс-службы Банковой был недоступен.

В Раде сегодня, 21 марта, вновь не смогли избрать аудитора для НАБУ от парламента: оба кандидата не набрали необходимого количества голосов.

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Брауна лоббируют БПП и Народный фронт, ЕС и США поддерживают кандидатуру Сторча.

Аудит эффективности НАБУ должен проводиться ежегодно, в том числе путем выборочной проверки уголовных производств. Аудит проводит комиссия внешнего контроля из трех человек. Каждый год своего представителя в комиссию направляют президент, Рада и Кабмин. Механизм аудиторов - единственный инструмент власти для снятия с должности директора НАБУ, если будет решено, что тот плохо работает.

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