ГПУ: Россия не показала самое интересное с радаров об МН17

По словам замгенпрокурора Дмитрия Сторожука, Москва предоставила следствию данные только с экранов радаров, "забыв" о данных протоколов

Страна-агрессор Россия предоставила международной группе экспертов, занимающейся расследованием катастрофы лайнера рейса МН17 в небе над Донбассом, неполные данные радаров. Об этом в интервью Укринформу заявил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.



"Данные были предоставлены в ненадлежащем формате. ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.) в таких случаях предусматривает предоставление данных в так называемом ASTERIX-STANDART. Данные в таком формате содержат не только изображения с экранов радаров, но и данные "протоколов", содержащих информацию обо всех обнаруженных радаром объектах, даже тех, которые не были обозначены на мониторе. Как вы понимаете, эта самая интересная для следствия часть данных российской стороной передана не была", - сказал он.



По словам Сторожука, Россия не сотрудничает с международной следственной группой. Также замглавы ГПУ отметил политизацию процесса со стороны Москвы.



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28 сентября 2016 года следователи объявили, что ракета комплекса ЗРК Бук, сбившая самолет Малайзийских авиалиний 17 июля 2014-го, была привезена из России и выпущена с территории, подконтрольной террористам.

18 октября того же года следователи заявили, что до сих пор не получили от России новые данные радаров.

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