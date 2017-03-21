Сторожук о зарплатах прокуроров: Мы отрабатываем свои деньги

В прошлом году ГПУ вернула в государственный бюджет около 10 млрд грн

Минимальная зарплата сотрудника местной прокуратуры достигнет 10 тыс грн в этом году. Об этом в интервью Укринформу заявил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

"В начале прошлого года минимальная заработная плата в системе прокуратуры была на уровне 4,5 тыс грн. На конец прошлого года прокуроры уже получали на руки минимум 6,9 тыс грн. В этом году минимальная зарплата, которую будет иметь наш сотрудник, работая в местной прокуратуре, достигнет 10 тыс грн", - сказал Сторожук.

По его словам, самая низкая зарплата в центральном аппарате ведомства составляет 15 тыс грн, а далее в зависимости от выслуги.

"Здесь получают где-то по 20-30 тыс грн. Я считаю, мы отрабатываем свои деньги, хотя скептики говорят, что зарплаты у нас слишком высокие. В прошлом году нам удалось вернуть в государственный бюджет около 10 млрд грн. Это при финансировании всей системы прокуратуры страны в 3,3 млрд грн.

Сторожук сказал, что девять месяцев назад пришел в ГПУ без своей команды.

"Я сделал ротацию в самом департаменте надзора и соблюдения законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности. Если мы хотим быстрых результатов, то должны полагаться на профессионалов. Новым людям нужно где-то полгода-год, чтобы они заработали", - добавил он.

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