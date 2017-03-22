ФСБ готовила захват Крыма после Оранжевой революции - экс-нардеп

Российские спецслужбы готовили почву для оккупации украинского Крыма задолго до того, как это случилось в начале 2014 года, начав целенаправленно работать в этом направлении после Оранжевой революции в 2005 году. Такой информацией поделился с российским ресурсом Медуза экс-нардеп от КПУ, крымский сепаратист Леонид Грач.

По его словам, за подготовку силового захвата Крыма отвечал бывший директор ФСБ Николай Патрушев, который сейчас находится на должности секретаря Совбеза РФ.

"Он понял первый, а остальные в игры играли... Это единственный человек в Москве, кто не пустые разговоры вел. Я имел доступ ко многим и имею право давать оценки. Николай Платонович - единственный, кто реально не только глубоко видел развитие событий, которые привели к тому, к чему привели, но и реально внес свой личный вклад в то, чтобы мы могли здесь восстать", - заявил он.

Сообщить, каким именно образом Патрушев готовил захват Крыма, Грач не захотел. "Ну есть методы и формы, как-нибудь позже назову... Мог он. Это человек дела, это человек знающий, человек понимает и человек государственный, в самом глубоком смысле слова", - туманно ответил он.

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При этом крымский сепаратист не скрывает того, что является коллаборационистом оккупантов.

"Я уже тогда был народным депутатом Украины... В открытую исповедовал пророссийские настроения. Более того, я их и реализовал", - заявил он, добавив кремлевский штамп о том, что если бы РФ не аннексировала Крым, "здесь бы был американский флот".

26 февраля 2014 года, по словам Грача, у него дома состоялась встреча контр-адмирала ЧФ ВМФ РФ Юрия Халиуллина с замкомандующим ВМФ РФ Александром Федотенковым. Компания была на связи с высшим руководством РФ.

"Заходят - и разговор, как говорится, с места в карьер... Ссылаются на Сергея Шойгу: мол, Шойгу согласовал, просят, чтобы ты завтра дал согласие на назначение тебя премьер-министром Крыма... А в это время мне по телефону звонят: генерал ФСБ просит встречи, прилетел их сотрудник, и крайне важно встретиться с ним сегодня... Генерал, который по поручению Патрушева начиная с 2005 года занимался Крымом", - рассказал он.

В итоге главарем оккупационной власти в Крыму стал Сергей Аксенов, которого сепаратист Грач называет бандитом. "У человека ни руки, ни головы нет, ничего не умеет. Человек донецкого мира. Одно дело - пророссийские силы, а другое - поддержка бандитов. И уже к вечеру появляются по всему Крыму "вежливые человечки"", - отметил он.

Насчет оккупационных сил экс-нардеп заявил прямо: "Это был десант. Транспортные самолеты садились, и все. Ну и силы Черноморского флота подняли. Самолетов было с десяток".

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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