Геращенко: Аграмунт ни разу не посетил украинских заложников в РФ

Первый вице-спикер Верховной Рады подчеркнула, что глава ПАСЕ не упоминает в своих публичных выступлениях оккупированный Крым и Донбасс

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт ни разу не выразил желания посетить украинских политзаключенных в российских тюрьмах. Об этом сообщает первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко у себя в Facebook.

"Хочу подчеркнуть, что несмотря на все призывы украинской делегации и соответствующие резолюции ПАСЕ с требованием к РФ освободить украинских политзаключенных, Аграмунт ни разу не выразил желания и не сделал ни одного движения, чтобы посетить украинцев в российских тюрьмах и способствовать их освобождению, он не упоминает в своих публичных выступлениях Крым и Донбасс, потому что мир на этих оккупированных территориях был украден его друзьями из РФ", - отметила Геращенко.

Она напомнила, что глава ПАСЕ продолжает "вместе с российскими друзьями свой вояж в Сирию".

"А затем на российском военном борту он направится в Москву, чтобы обсудить увиденное. Свой вояж Аграмунт объясняет тем, что он "за мир во всем мире", - подчеркнула Геращенко.

21 марта Геращенко заявила, что украинская делегация должна направить письмо в ПАСЕ с требованием дать разъяснения о статусе визита делегации депутатов ПАСЕ и Госдумы РФ в Сирию.

21 марта сообщалось, что в Сирию прибыла делегация депутатов ПАСЕ из Испании, Италии, Чехии и Госдумы РФ

12 января 2017 года сообщалось, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

11 октября 2016 года первый вице-спикер Геращенко заявила, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы намерена поставить вопрос о досрочном прекращении полномочий президента ассамблеи Педро Аграмунта.

10 октября, открывая осеннюю сессию ПАСЕ, Аграмунт заявил, что ассамблея должна сделать все необходимое для возвращения в пленарный зал представителей России.

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