Садовый предложил сваливать мусор в Чернобыльской зоне отчуждения

Все облгосадминистрации запретили пускать на подотчетную им территорию отходы из других регионов. Львовский мэр предложил свозить мусор под Чернобыль.

Для львовского мусора и отходов из других городов можно создать свалку в зоне отчуждения под Чернобылем. Такую мысль озвучил сегодня на брифинге во Львове мэр города Андрей Садовый, пишет местный сайт Galinfo.

"Львов ежедневно производит 600 тонн отходов... Киев производит три тысячи тонн отходов ежедневно. У нас есть Чернобыльская зона. Почему бы не сделать там резервный полигон для всей страны?", - сказал он.

При этом Садовый заявил, что согласен финансировать постройку свалки в Чернобыльской зоне "как мэр, средствами общины города".

Львовский мэр также напомнил, что ранее все облгосадминистрации приняли решение не пропускать на подотчетную им территорию отходы из других регионов страны.

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Пожар на мусорной свалке в селе Грибовичи под Львовом, на ликвидации которого погибли четверо - спасатели и эколог, вскрыл масштабные проблемы с утилизацией и хранением отходов в городе. Грузовики с мусором из Львова замечают по всей стране. Львовские власти считают скандал с мусором одним из элементов борьбы Банковой с мэром города.

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