Россия отказалась транслировать Евровидение из Киева

В Москве отреагировали на запрет СБУ въезда в Украину российской певице

РФ отказалась транслировать Евровидение-2015. Об этом сообщает телеканал Вести.

Такова позиция руководителей крупнейших российских медиахолдингов.

"Никто транслировать Евровидение из Киева в 2017 году на территории России не будет. Такое решение принято после того, как Служба безопасности Украины 22 марта запретила на три года въезд в страну российской конкурсантке Юлии Самойловой", - говорится в сообщении.

22 марта сообщалось, что Самойлова представит РФ на Евровидении-2018, если решение о запрете ее въезда в Украину не будет пересмотрено.

В этот же день Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию Украины российской певице Юлии Самойловой сроком на три года. "Решение принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины", - заявили в СБУ.

Европейский вещательный союз (EBU) в ответ на запрет въезда Самойловой заявил, что уважает украинские законы, но решением разочарован.

Читайте также: СБУ: Сценарии РФ по Евровидению направлены на урон имиджу Украины

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.