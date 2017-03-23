В Киеве убит экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков

Сегодня, 23 марта, в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли бывшего депутата нелегитимной Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Об этом в эфире канала 112 Украина заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

"Была перестрелка около 40 минут назад. Охранник погибшего ранил нападавшего, а нападающий еще ранил охранника, кроме того, что убил одного человека. Личность погибшего установлена. Это бывший депутат Госдумы РФ", - сказал он.

Эту информацию подтвердил в Facebook советник главы МВД Антон Геращенко.

"Только что на выходе из отеля Премьер Палас был расстрелян бывший депутат Государственной думы России Денис Вороненков", - сообщил нардеп.

По словам депутата, это "заказное политическое убийство, сделанное с целью устрашения всех тех российских депутатов и чиновников, кто попытается сбежать из России на Запад или в Украину и рассказать правду о том, как функционирует российский карательный аппарат".

Убийство произошло на пересечении ул. Пушкинской и бул. Шевченко - рядом с гостиницей Premier Palace.

Еще один экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев написал в Facebook, что Вороненков шел на встречу с ним. "Охранник успел ранить нападавшего. Версия очевидна: я говорил, что Вороненков не жулик, а следователь, смертельно опасный для российских силовиков", - добавил он.

В пресс-службе СБУ получить комментарий не удалось - телефонные аппараты Службы не отвечают.

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14 февраля 2017 года сообщалось, что депутат Вороненков и его супруга, также депутат Госдумы РФ, Мария Максакова в октябре 2016 года, еще до окончания депутатских полномочий, выехали в Украину. Они получили гражданство Украины и не собираются возвращаться в Россию.

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