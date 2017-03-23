Полиция об убийстве Вороненкова: рассматриваем российский след

Подозреваемый в убийстве бывшего депутата Госдумы РФ находится под охраной в больнице

Нацполиция не исключает российский след в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.

"Киллер тоже ранен, он задержан. Нами усилена охрана этих лечебных учреждений: и охранника, и задержанного киллера", - сообщил Крищенко.

Он добавил, что неизвестный на то время мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы.

По его словам, ориентировочно злоумышленник стрелял из пистолета ТТ.

Второй раненый также находится в больнице.

Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко сообщил, что к проведению первоочередных следственных действий на месте преступления привлекли представителей центрального аппарата полиции.

На месте работают криминалисты, которые оказывают помощь в скорейшем выяснении всех обстоятельств совершенного преступления.

"Но на сегодняшний момент мы понимаем, учитывая личность погибшего (Денис Вороненков, - ред), среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица как такового, который давал важные показания и играл ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине", - отметил Вакуленко .

Он также добавил, что правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.





Фото: npu.gov.ua

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23 марта в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.

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