Полиция об убийстве Вороненкова: рассматриваем российский след
Нацполиция не исключает российский след в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом сообщил замглавы Нацполиции Андрей Крищенко.
"Киллер тоже ранен, он задержан. Нами усилена охрана этих лечебных учреждений: и охранника, и задержанного киллера", - сообщил Крищенко.
Он добавил, что неизвестный на то время мужчина совершил несколько выстрелов в сторону людей, которые выходили из отеля в центре столицы.
По его словам, ориентировочно злоумышленник стрелял из пистолета ТТ.
Второй раненый также находится в больнице.
Заместитель главы Нацполиции Александр Вакуленко сообщил, что к проведению первоочередных следственных действий на месте преступления привлекли представителей центрального аппарата полиции.
На месте работают криминалисты, которые оказывают помощь в скорейшем выяснении всех обстоятельств совершенного преступления.
"Но на сегодняшний момент мы понимаем, учитывая личность погибшего (Денис Вороненков, - ред), среди первоочередных версий рассматриваем как раз действия Российской Федерации, направленные на уничтожение этого лица как такового, который давал важные показания и играл ключевую роль в процессах, которые происходили в Украине", - отметил Вакуленко .
Он также добавил, что правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Фото: npu.gov.ua
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23 марта в центре Киева около полудня неизвестные расстреляли Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство.
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