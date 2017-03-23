Умер киллер Вороненкова - ГПУ
Скончался подозреваемый в убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.
"Он умер. Подтверждаю", - сказала Сарган.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщал, что подозреваемый в убийстве Вороненкова был "не контактный". "У киллера сквозное ранение головы, он на грани смерти и сейчас не контактный", - сказал глава ГПУ.
Сегодня, 23 марта, около полудня в центре Киева неизвестные расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Денисова Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Президент Петр Порошенко назвал произошедшее "актом государственного терроризма со стороны России".
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