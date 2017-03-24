Вороненков обычно ходил с двумя охранниками - Пономарев

Бывший коллега убитого по Госдуме сказал, что у Вороненкова было два охранника, которых ему предоставила военная разведка

Обычно экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был с двумя охранниками. Об этом сказал экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев в эфире телеканала 1+1.



В четверг, 23 марта, второй охранник остался с женой Вороненкова Марией Максаковой, которая плохо себя чувствовала и была дома.



По информации Пономарева, охрану убитому предоставляла военная разведка.

По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.

23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице. Пономареву и Максаковой предоставят государственную охрану. Их после убийства забрала СБУ на допрос. Читайте также: Убийство российского экс-депутата Вороненкова в Киеве: хроника

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