Вороненков обычно ходил с двумя охранниками - Пономарев
Обычно экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков был с двумя охранниками. Об этом сказал экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев в эфире телеканала 1+1.
В четверг, 23 марта, второй охранник остался с женой Вороненкова Марией Максаковой, которая плохо себя чувствовала и была дома.
По информации Пономарева, охрану убитому предоставляла военная разведка.
По данным источников журналистов, охранником Вороненкова оказался военнослужащий Минобороны.
23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.
Пономареву и Максаковой предоставят государственную охрану. Их после убийства забрала СБУ на допрос.
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