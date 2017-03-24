Экс-комбат подтвердил, что убийца Вороненкова служил в Нацгвардии

По словам Виногродского, за время своей службы Паршов ничем не отличился и не запомнился, кроме своего бегства

Бывший командир батальона Донбасс Нацгвардии Анатолий Виногродский заявил, что убийца экс-депутата Госдумы Павел Паршов служил в батальоне с 2015 года. Об этом Виногродский сказал в комментарии ТСН.

По его словам, за время своей службы Паршов ничем не отличился и не запомнился, кроме своего бегства.

Виногродский рассказал, что Паршов был мобилизован в 2015 году и служил в учебной роте батальона, расположенной в Мелекино под Мариуполем.

"Когда он пришел, батальон уже не принимал участия в боевых действиях, только стоял на блокпостах. Но его рота была учебной, они не участвовали в таких действиях", - рассказал Виногродский.

Экс-комбат утверждает, что Паршов убежал со службы и был объявлен в розыск. В 2016 году его уволили за самовольное оставление части.

В том, что человек, который находился в розыске, попал в батальон, комбат видит вину кадровиков Нацгвардии.

"Люди, которые требовались батальону, их оформляли по 8 месяцев. А всякую "шваль" оформляли за день-два", - сказал Виногродский.

Ранее советник главы МВД Антон Геращенко назвал убийцей Вороненкова украинца Павла Паршова, который родился в Севастополе. Геращенко уточнил, что Паршов был агентом российских спецслужб. По его словам, Паршов год прослужил в одном из подразделений Нацгвардии, не принимая участия в боевых действиях, после чего уволился в августе 2016-го и "ждал получения команды действовать из Москвы".