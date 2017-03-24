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Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили

24.03.2017 19:09
Вместе с Кристиной Бердинских отпустили еще троих журналистов
Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили
Кроистина Бердинских (фото - twitter.com/berdynskykh_k)

Журналистку издания Новое время Кристину Бердинских, задержанную ранее в Минске, отпустили. Об этом она написала в Twitter.

"Меня отпустили и еще 3-х журналистов. Остальные 10 человек в милиции. Напишу позже подробности", - сообщила Бердинских.

По ее словам, еще 10 человек остаются в московском управлении милиции Минска.

Сегодня в столице Беларуси Минске силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских. Вместе с ней были задержаны корреспондент белорусской службы Радио Свобода Галина Абакунчик и журналисты France24 (Франция).

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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