Задержанную в Минске украинскую журналистку отпустили

Вместе с Кристиной Бердинских отпустили еще троих журналистов

Журналистку издания Новое время Кристину Бердинских, задержанную ранее в Минске, отпустили. Об этом она написала в Twitter.

"Меня отпустили и еще 3-х журналистов. Остальные 10 человек в милиции. Напишу позже подробности", - сообщила Бердинских.

По ее словам, еще 10 человек остаются в московском управлении милиции Минска.

Сегодня в столице Беларуси Минске силовики задержали группу журналистов, среди которых оказалась украинская журналистка Кристина Бердинских. Вместе с ней были задержаны корреспондент белорусской службы Радио Свобода Галина Абакунчик и журналисты France24 (Франция).

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.