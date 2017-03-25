Вдова Вороненкова: Не буду даже думать, кто это сделал

Максакова сообщила, что сейчас ей усилили охрану и возят на бронированной машине

Жена убитого экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова сообщила, что не будет выстраивать версий о том, кто убил ее мужа и рассказала, что ей уже усилили охрану. Об этом пишет Медуза.

"Не буду даже думать, кто это сделал, кто это заказал и выполнил. Ничто мне его не вернет. Понятно, что правоохранительные органы будут этим заниматься, это их работа. А я буду думать о том, что у меня есть мальчик, которому 11 месяцев", - сказала она.

Максакова также сообщила, что сейчас ее возят на бронированной машине.

"Охрана у Дениса была, но не такая, как у меня сейчас. Если бы его так охраняли, все было бы в порядке", - добавила она.

"Я понимаю, у меня трое детей - они меня будут, конечно, поддерживать. А он, между прочим, был готов воспитывать всех детей, понимаете? Он любил моих детей, относился к ним замечательно. Я не знаю. Как-то справлюсь, наверное", - сказала Максакова.

23 марта около полудня в центре Киева неизвестный расстрелял экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который ранее получил украинское гражданство. Во время нападения стрелявший был ранен охранником Вороненкова, позже он скончался в больнице.

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