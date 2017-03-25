В Зайцево из-за обстрела со стороны боевиков погибли два человека
25.03.2017 21:37
В Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибли два мирных жителя
Фото: ЕРА
В поселке Зайцево в результате обстрела со стороны оккупантов погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.
Тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения на улице Рыбалко обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов. На место направлена следственно-оперативная группа полиции.
Предварительно установлено, что мужчина и женщина находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.
На данный момент информации о других погибших или раненых нет. На место происшествия направлены полицейские.
Открыто уголовное дело по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
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