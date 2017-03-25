В Зайцево из-за обстрела со стороны боевиков погибли два человека

В Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибли два мирных жителя

В поселке Зайцево в результате обстрела со стороны оккупантов погибли два мирных жителя. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.





Тела мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения на улице Рыбалко обнаружил военный медик после минометного обстрела со стороны террористов. На место направлена ​​следственно-оперативная группа полиции.





Предварительно установлено, что мужчина и женщина находились на улице, когда боевики начали минометный обстрел населенного пункта.





На данный момент информации о других погибших или раненых нет. На место происшествия направлены полицейские.

Открыто уголовное дело по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.





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